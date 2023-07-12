Тренер Рублёва: очень горжусь Уимблдоном. Андрей всё понял и старается

Тренер российского теннисиста, седьмой ракетки мира Андрея Рублёва, Фернандо Висенте прокомментировал его поражение в матче 1/4 финала Уимблдона.

«Если сравнивать с другими четвертьфиналами и матчами, то он развивается, сильно прибавил. Он продолжает работать. Нелегко в одночасье сделать 100 шагов вперёд, но я очень, очень горжусь этим турниром. Невозможно выиграть эти турниры без психологической устойчивости, думаю, он понял это и старается», - приводит слова Висенте Tennis.

Напомним, на Уимблдоне-2023 Андрей Рублёв добрался до стадии четвертьфинала, где уступил Новаку Джоковичу со счётом 4:6, 6:1, 6:4, 6:3.