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Тренер Рублёва: очень горжусь Уимблдоном. Андрей всё понял и старается

Андрей проиграл в четвертьфинале турнира.
12 июля 2023 16:35
автор: Александр Кожевников

Тренер российского теннисиста, седьмой ракетки мира Андрея Рублёва, Фернандо Висенте прокомментировал его поражение в матче 1/4 финала Уимблдона.

«Если сравнивать с другими четвертьфиналами и матчами, то он развивается, сильно прибавил. Он продолжает работать. Нелегко в одночасье сделать 100 шагов вперёд, но я очень, очень горжусь этим турниром. Невозможно выиграть эти турниры без психологической устойчивости, думаю, он понял это и старается», - приводит слова Висенте Tennis.

Напомним, на Уимблдоне-2023 Андрей Рублёв добрался до стадии четвертьфинала, где уступил Новаку Джоковичу со счётом 4:6, 6:1, 6:4, 6:3.

источник: Tennis TV
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