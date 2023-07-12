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Соболенко вышла в полуфинал Уимблдона, победив Киз

Матч шел полтора часа.
12 июля 2023 16:35
автор: Максим Скороходов

Представительница Белоруссии Арина Соболенко в четвертьфинале Уимблдона победила американку Мэдисон Киз со счетом 6:2, 6:4.

По ходу матча Соболенко два раза подала навылет, допустила аналогичное количество двойных ошибок и реализовала четыре из девяти брейк-поинтов.

На счету Киз пять эйсов, две двойные и один брейк при четырех возможностях выиграть гейм на чужой подаче.

Соперница Соболенко по полуфиналу определится в матче Онс Жабер (Тунис) - Елена Рыбакина (Казахстан).

источник: «Советский спорт»
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