Соболенко вышла в полуфинал Уимблдона, победив Киз

Представительница Белоруссии Арина Соболенко в четвертьфинале Уимблдона победила американку Мэдисон Киз со счетом 6:2, 6:4.

По ходу матча Соболенко два раза подала навылет, допустила аналогичное количество двойных ошибок и реализовала четыре из девяти брейк-поинтов.

На счету Киз пять эйсов, две двойные и один брейк при четырех возможностях выиграть гейм на чужой подаче.

Соперница Соболенко по полуфиналу определится в матче Онс Жабер (Тунис) - Елена Рыбакина (Казахстан).