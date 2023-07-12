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Стали известны полуфинальные пары женского Уимблдона-2023

Матчи 1/2 финала британского турнира состоятся 13 июля.
12 июля 2023 18:11
автор: Глеб Шевяков

Стали известны имена полуфиналисток Уимблдонского турнира 2023 года в одиночном разряде.

Таким образом, за выход в финал соревнований украинская теннисистка Элина Свитолина поборется с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой, а вторая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко сыграет против Онс Жабер из Туниса.

Добавим, что оба полуфинальных матча Уимблдона пройдут в четверг, 13 июля. Победительница прошлогоднего турнира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выбыла на стадии четвертьфинала, потерпев поражение от Жабер. (7:6, 4:6, 1:6).

источник: «Советский спорт»
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