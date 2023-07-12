Стали известны полуфинальные пары женского Уимблдона-2023

Стали известны имена полуфиналисток Уимблдонского турнира 2023 года в одиночном разряде.

Таким образом, за выход в финал соревнований украинская теннисистка Элина Свитолина поборется с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой, а вторая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко сыграет против Онс Жабер из Туниса.

Добавим, что оба полуфинальных матча Уимблдона пройдут в четверг, 13 июля. Победительница прошлогоднего турнира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выбыла на стадии четвертьфинала, потерпев поражение от Жабер. (7:6, 4:6, 1:6).