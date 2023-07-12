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Звонарева в паре с Зигемунд не смогла выйти в полуфинал женского парного Уимблдона

Встреча продолжалась более двух часов.
12 июля 2023 18:28
автор: Александр Евграфов

Россиянка Вера Звонарева вместе с немкой Лаурой Зигемунд не смогла пробиться в полуфинал Уимблдона в женском парном разряде.

В матче 1/4 финала теннисистки проиграли чешке Марии Боузковой и испанке Сары Соррибес-Тормо. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 9 минут, закончилась со счетом 7:5, 7:5.

Звонарева и Зигемунд совершили три двойные ошибки, реализовали два из семи брейк-пойнтов, у их соперниц были две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трех. Эйсов в матче не было.

источник: «Советский спорт»
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