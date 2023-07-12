Медведев проиграл третий сет Юбэнксу, американец находится в шаге от полуфинала Уимблдона

Российский теннисист Даниил Медведев уступил американцу Кристоферу Юбэнксу в третьем сете четвертьфинала Уимблдона - 4:6.

По матчу также преимущество по счету за американцем - 4:6, 6:1, 6:4.

Третий сет длился 32 минуты. Медведев брейк-поинтов не имел, а Юбэнкс реализовал единственную возможность.

Россиянин подал шесть эйсов и совершил одну двойную ошибку, американец обошелся без двойных и три раза подал навылет.

Добавим, что победитель этого матча в полуфинале сыграет с лучшим из пары Карлос Алькарас (Испания) - Холгер Руне (Дания).