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Медведев выиграл четвертый сет у Юбенкса и сравнял счет в четвертьфинале Уимблдона 

Счет встречи по сетам стал 2:2 
12 июля 2023 19:29
автор: Глеб Шевяков

Российский теннисист Даниил Медведев победил представителя США Кристофера Юбэнкса в четвертом сете матча 1/4 финала Уимблдонского турнира-2023.

Отметим, что в настоящее время счет стал равным – 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4).

Третья ракетка мира на этот момент 24 раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырех. Игра длится на протяжении 2 часов и 29 минут.

Добавим, что победитель четвертьфинальной встречи британского турнира встретится с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) - Холгер Руне (Дания).

источник: «Советский спорт»
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