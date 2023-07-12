Медведев выиграл четвертый сет у Юбенкса и сравнял счет в четвертьфинале Уимблдона 

Российский теннисист Даниил Медведев победил представителя США Кристофера Юбэнкса в четвертом сете матча 1/4 финала Уимблдонского турнира-2023.

Отметим, что в настоящее время счет стал равным – 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4).

Третья ракетка мира на этот момент 24 раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырех. Игра длится на протяжении 2 часов и 29 минут.

Добавим, что победитель четвертьфинальной встречи британского турнира встретится с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) - Холгер Руне (Дания).