Медведев победил Юбэнкса и вышел в полуфинал Уимблдона-2023

Российский теннисист Даниил Медведев оказался сильнее представителя США Кристофера Юбэнкса в четвертьфинале Уимблдона-2023. Встреча завершилась со счетом 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1 в пользу третьей ракетки мира.

Медведев 28 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. В активе Юбэнкса - 17 эйсов, 10 двойных ошибок и реализовано три брейк-пойнта из семи.

За выход в финал Открытого чемпионата Великобритании Медведев поборется с лучшим из пары Карлос Алькарас (Испания) - Холгер Руне (Дания).