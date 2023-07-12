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Медведев победил Юбэнкса и вышел в полуфинал Уимблдона-2023

Встреча продолжалась 3 часа.
Медведев победил Юбэнкса и вышел в полуфинал Уимблдона-2023
12 июля 2023 20:00
автор: Степан Шереметьев
автор фото: Getty Images

Российский теннисист Даниил Медведев оказался сильнее представителя США Кристофера Юбэнкса в четвертьфинале Уимблдона-2023. Встреча завершилась со счетом 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1 в пользу третьей ракетки мира.

Медведев 28 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. В активе Юбэнкса - 17 эйсов, 10 двойных ошибок и реализовано три брейк-пойнта из семи.

За выход в финал Открытого чемпионата Великобритании Медведев поборется с лучшим из пары Карлос Алькарас (Испания) - Холгер Руне (Дания).

источник: «Советский спорт»
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