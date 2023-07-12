Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров призналась, что ее удивляет мудрость 16-летней Андреевой

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова оценила выступление 16-летней российской теннисистки Мирры Андреевой на Умблдоне-2023.

«Оцениваю выступление Мирры как феноменальное. Я восторгаюсь этой девочкой, тем, как спокойно она играет. Спасибо ей за то, что так радует нас своей игрой и в то же время своей мудростью», - приводит слова спортсменки «Газета.Ru».

Напомним, что в матче четвертого круга Открытого чемпионата Великобритании 16-летняя Андреева проиграла представительнице США Мэдисон Кис (6:3, 6:7 (4:7), 2:6).