Веснина прокомментировала выход Медведева в полуфинал Уимблдона: дальше будет еще сложнее

Олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина прокомментировала выход Даниила Медведева в полуфинал Уимблдона.

«Юбэнкс провел свой лучший турнир в жизни. Кристофер играл на кураже против Даниила. У него шикарно летела первая подача, отлично закрывал сетку. Медведев очень любит читать игру своих соперников, но сегодня у него не получалось этого делать. Было видно, что после первого выигранного сета Даниил чуть-чуть подрасслабился и начал ждать ошибок соперника. Но Медведев очень вовремя собрался: выдал шикарный четвертый и пятый сет. В последних двух партиях у Юбэнкса не было никаких шансов. Даня вытащил очень тяжелый матч. Но в полуфинале будет еще сложнее», - приводит слова спортсменки «Чемпионат».

Напомним, в четвертьфинале Медведев оказался сильнее представителя США Кристофера Юбэнкса. Встреча завершилась со счетом 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1 в пользу третьей ракетки мира.

Медведев 28 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. В активе Юбэнкса - 17 эйсов, 10 двойных ошибок и реализовано три брейк-пойнта из семи.

За выход в финал Открытого чемпионата Великобритании Медведев сыграет с испанцем Карлосом Алькаресом.