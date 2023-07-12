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Тарпищев считает, что Медведев из-за своей вальяжности превратил матч с Юбэнксом в нервотрепку

Соперники противостояли друг другу в четвертьфинале Уимблдона-2023.
12 июля 2023 21:45
автор: Степан Шереметьев

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на победу Даниила Медведева над представителем США Кристофером Юбэнксом (6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1) в четвертьфинале Уимблдона-2023.

«Реально Даня упустил нить игры, когда выиграл первый сет. Надо было сыграть строже, чтобы выиграть и второй, он же сыграл вальяжно и упустил инициативу. По стилю игры мне казалось, что чем дольше игра идет, тем больше у Дани преимущество. Но в итоге он проиграл два сета, и матч превратился в нервотрепку», - приводит слова руководителя ТАСС.

Медведев 28 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. В активе Юбэнкса - 17 эйсов, 10 двойных ошибок и реализовано три брейк-пойнта из семи.

За выход в финал Открытого чемпионата Великобритании Медведев поборется с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом из Испании.

источник: ТАСС
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