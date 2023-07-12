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Медведев рассказал, как переломил ход матча с Юбэнксом: у меня не было выбора

Российский теннисист в пяти сетах обыграл представителя США.
12 июля 2023 21:49
автор: Максим Скороходов

Первая ракетка России Даниил Медведев дал интервью на корте №1 после победы над американцем Кристофером Юбэнксом в четвертьфинале Уимблдона со счетом 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1.

«После первого сета я точно не хотел играть пять, а когда проиграл третий – точно хотел. У меня не было выбора. Был момент, когда я совершенно потерял игру, а он играл хорошо. Я начал тонуть, много ошибаться, недостаточно хорошо подавал. В третьем сете мне удалось что-то найти, не проиграть 1:6. И это помогло мне занять более сильную позицию в четвёртом сете. У меня было больше возможностей на его подаче, но я не смог сделать брейк. А с тай-брейка я уже играл потрясающе. Я очень доволен», – сказал Медведев.

Добавим, что соперником Медведева по полуфиналу стал испанец Карлос Алькарас, их игра должна пройти 14 июля.

Вторую полуфинальную пару составили серб Новак Джокович и итальянец Янник Синнер, победившие в четвертьфиналах россиян Андрея Рублева и Романа Сафиуллина соответственно.

Уимблдон завершится 16 июля.

источник: «Советский спорт»
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