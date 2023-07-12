Бывший российский теннисист считает, что Медведев недооценил Юбэнкса в матче на Уимблдоне-2023

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский отреагировал на победу Даниила Медведева над представителем США Кристофером Юбэнксом (6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1) в четвертьфинале Уимблдона-2023.

«Неожиданно упорный матч, немного Даниил недооценил соперника. Первый сет он играл уверенно и спокойно, а во втором расслабился, поэтому и началась борьба», - приводит слова Ольховского ТАСС.

Медведев 28 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. В активе Юбэнкса - 17 эйсов, 10 двойных ошибок и реализовано три брейк-пойнта из семи.

За выход в финал Открытого чемпионата Великобритании Медведев поборется с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом из Испании.