«Достижение разблокировано». На Уимблдоне оценили первый в истории выход Медведева в полуфинал

Пресс-служба Уимблдона отреагировала на победу Даниила Медведева над представителем США Кристофером Юбэнксом (6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1) в четвертьфинале турнира. Россиянин впервые в истории преодолел этот раунд на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

«Достижение разблокировано», - написали представители соревнования в соцсетях.

Медведев 28 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. В активе Юбэнкса - 17 эйсов, 10 двойных ошибок и реализовано три брейк-пойнта из семи.

За выход в финал Открытого чемпионата Великобритании Медведев поборется с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом из Испании.