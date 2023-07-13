Веснина считает, что Медведев будет по-спортивному злым в матче против Алькараса на Уимблдоне

Бывшая российская теннисистка Елена Веснина поделилась ожиданиями от предстоящего матча Даниила Медведева с испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале Уимблдона-2023.

«В предыдущей встрече Даня ему проиграл, поэтому думаю, что в этот раз он по-спортивному будет немного злым, чтобы взять реванш. Все-таки на кону финал Уимблдона», - приводит слова экс-спортсменки «Известия».

Напомним, что встреча между соперниками состоится в пятницу, 14 июля, и начнется не раньше 15:00 по московскому времени.