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Веснина считает, что Медведев будет по-спортивному злым в матче против Алькараса на Уимблдоне

Соперники сойдутся на стадии 1/2 финала.
Веснина считает, что Медведев будет по-спортивному злым в матче против Алькараса на Уимблдоне
13 июля 2023 11:01
автор: Степан Шереметьев
автор фото: Getty Images

Бывшая российская теннисистка Елена Веснина поделилась ожиданиями от предстоящего матча Даниила Медведева с испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале Уимблдона-2023.

«В предыдущей встрече Даня ему проиграл, поэтому думаю, что в этот раз он по-спортивному будет немного злым, чтобы взять реванш. Все-таки на кону финал Уимблдона», - приводит слова экс-спортсменки «Известия».

Напомним, что встреча между соперниками состоится в пятницу, 14 июля, и начнется не раньше 15:00 по московскому времени.

источник: «Известия»
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