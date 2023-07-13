Российская теннисистка Мирра Андреева намерена сменить спортивное гражданство

Российская теннисистка Мирра Андреева планирует сменить спортивное гражданство.

Как информирует Tennis World USA, спортсменка хочет последовать примеру соотечественницы Варвары Грачевой, получившей французское гражданство в июне.

Напомним, что в нынешнем сезоне 16-летняя Андреева дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии, а также принимала участие в двух турнирах Большого шлема на взрослом уровне - пробилась в третий круг «Ролан Гаррос» и вышла в четвертый круг Уимблдона.