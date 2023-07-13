В ФТР отреагировали на информацию о том, что россиянка Андреева получит французское гражданство

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал инaормацию о том, что 16-летняя теннисистка Мирра Андреева намерена получить французское гражданство.

«Ничего не знаю о том, что Мирра намерена получить французское гражданство, поэтому даже не могу это прокомментировать», - приводит слова функционера Sport24.

Напомним, что в нынешнем сезоне 16-летняя Андреева дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии, а также принимала участие в двух турнирах Большого шлема на взрослом уровне - пробилась в третий круг «Ролан Гаррос» и вышла в четвертый круг Уимблдона.