Агент Мирры Андреевой отреагировал на информацию о том, что россиянка намерена сменить гражданство

Агент Лев Кассиль, представляющий интересы российской теннисистки Мирры Андреевой, прокомментировал информацию о том, что спортсменка намерена получить французское гражданство.

«Это неверная информация. Готовим опровержение», - приводит слова агента Sport24.

Напомним, что в нынешнем сезоне 16-летняя Андреева дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии, а также принимала участие в двух турнирах Большого шлема на взрослом уровне - пробилась в третий круг «Ролан Гаррос» и вышла в четвертый круг Уимблдона.