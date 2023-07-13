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Шамиль Тарпищев: решение о смене гражданства Андреевой будут принимать её родители

Юная спортсменка живёт и тренируется во Франции.
13 июля 2023 13:14
автор: Виталий Овсянников

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о возможной смене гражданства 16-летней теннисистки из России Мирры Андреевой.

Ранее ряд СМИ сообщал о том, что юная российская спортсменка может стать гражданкой Франции.

«Это родители будут решать, а не Андреева. Конечно, их там с утра до ночи обрабатывают — мы, федерация, ничего сделать тут не можем. Мы ограничены сейчас, я даже на «Роллан Гаррос» не могу съездить, пообщаться», — цитирует Тарпищева издание ТАСС.

Напомним, на Уимблдоне-2023 Милла Андреева стала одной из главных сенсаций турнира. В 16-летнем возрасте она добралась до стадии четвёртого круга, где уступила представительнице США Мэдисон Кис.

источник: ТАСС
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