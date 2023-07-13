«Медведев в очередной раз преодолел себя». Ольховский — о выходе россиянина в полуфинал Уимблдона

Двукратный финалист Кубка Дэвиса Андрей Ольховский высказался об игре российского теннисиста Даниила Медведева на Уимблдоне.

Напомним, третья ракетка мира накануне вышел в полуфинал турнира, обыграв со счётом 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1 Кристофера Юбэнкса из США.

«В первую очередь Даниила надо поздравить, потому что в очередной раз он себя преодолел. Первый сет играл, а затем произошла недооценка соперника, из-за чего произошёл спад на второй и третий сет. Не было той цепкости, которая присутствует у Медведева. Переломил в четвёртом сете и в пятом просто дожал», — приводит «Чемпионат» слова Ольховского.

Добавим, что в полуфинале Медведев сыграет против первой ракетки мира Карлоса Алькараса из Испании. Матч состоится 14 июля.