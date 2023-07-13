Янчук: Алькарас — самый сложный соперник для Медведева на Уимблдоне

82-летний советский экс-теннисист Виктор Янчук поделился ожиданиями от полуфинала Уимблдона-2023, в котором россиянин Даниил Медведев сыграет против представителя Испании Карлоса Алькараса.

«Я немного волнуюсь перед этим матчем. Алькарас — самый сложный противник для Медведева. Карлос уже обыгрывал его на грунте, причём довольно убедительно. Даниил играет вдали от задней линии, и ему трудно пробить Алькараса, потому что тот быстро двигается и возвращает все удары. У него хорошая реакция, он мгновенно отвечает на подачи и просто опережает соперника в темпе», — заявил Янчук в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Напомним, в матче 1/4 финала Уимблдона-2023 Даниил Медведев одержал победу над американским теннисистом Кристофером Юбэнксом со счётом 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1.

Карлос Алькарас на предыдущей стадии турнира одолел норвежца Хольгера Руне со счётом 7:6 (7:3), 6:4, 6:4.

Полуфинал Медведев — Алькарас состоится 14 июля на Центральном корте.