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Андрей Чесноков считает, что Медведеву повезло в четвертьфинале Уимблдона

Победитель семи турниров ATP – об успехах своего соотечественника.
13 июля 2023 14:39
автор: Виталий Овсянников

57-летний экс-теннисист Андрей Чесноков прокомментировал выход российского теннисиста Даниила Медведева в полуфинал Уимблдона-2023.

«Хорошо, что Юбэнкс сыграл пятисетовый матч с Циципасом, потому что в игре с Медведевым на пятый сет у американца не хватило бензина. На тай-брейке, который закончился со счётом 7-4 в пользу Дани, у Юбэнкса была очень простая ошибка. Потом у Дани каким-то чудом залетел мяч, который не должен был залететь. Был невероятный розыгрыш, решивший исход тай-брейка. Не выиграй Даня эти три очка, всё закончилось бы в четырёх сетах», — сказал Чесноков в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, в матче 1/4 финала Уимблдона-2023 Даниил Медведев одержал победу над американским теннисистом Кристофером Юбэнксом со счётом 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1.

В полуфинале он сыграет против испанского теннисиста Карлоса Алькараса.

источник: Чемпионат.com
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