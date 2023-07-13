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Синнер поделился ожиданиями от предстоящего матча с Джоковичем

Встреча состоится 14 июля.
13 июля 2023 15:11
автор: Виталий Овсянников

21-летний итальянский теннисист Янник Синнер, занимающий в рейтинге ATP восьмое место, поделился ожиданиями от полуфинального матча Уимблдона-2023.

Его соперником станет семикратный чемпион Уимблдона сербский теннисист Новак Джокович.

«Я взволнован. Я с нетерпением жду этого матча, потому что чувствую, что я многое извлёк из прошлогоднего урока. Я чувствую, что за один год я многому научился и значительно улучшился. Физически, психологически всё ощущается немного по-другому, потому что сейчас я игрок топ-10, и я с нетерпением жду этой встречи. Я собираюсь пересмотреть прошлогодний четвертьфинал, зная, что это будет совершенно другой матч, потому что я уже другой, но я чувствую, что и он стал лучше», — цитирует Синнера издание Sportskeeda.

В четвертьфинале Уимблдона-2023 итальянский теннисист Янник Синнер победил россиянина Романа Сафиуллина со счётом 6:4, 3:6, 6:2, 6:2.

источник: Sportskeeda
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