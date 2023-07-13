Анна Дмитриева рассказала, за счет чего Медведев обыграл Юбэнкса на Уимблдоне-2023

18-кратная чемпионка СССР Анна Дмитриева отреагировала на победу Даниила Медведева над представителем США Кристофером Юбэнксом (6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1) в четвертьфинале Уимблдона-2023.

«Мне показалось, что Даниил выиграл только за счет того, что держал себя в руках и ждал момента. Он где-то в душе понимал, что не до конца уверенный в себе Юбэнкс в решающий момент должен ошибиться», - приводит слова Дмитриевой «Чемпионат».

Медведев 28 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. В активе Юбэнкса — 17 эйсов, 10 двойных ошибок и реализовано три брейк-пойнта из семи.

За выход в финал Открытого чемпионата Великобритании Медведев поборется с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом из Испании. Встреча состоится завтра, 14 июля.