Журова прокомментировала возможную смену гражданства Андреевой

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, в настоящий момент являющаяся депутатом Госдумы, прокомментировала новость о возможной смене гражданства у российской теннисистки Мирры Андреевой.

Напомним, что сегодня, 13 июля, издание Tennis World опубликовало новость о том, что 16-летняя Андреева может сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Франции.

«Насколько я понимаю, французское гражданство за один месяц и даже за один год не дают. Она все эти пять лет собирается выступать за Россию? В новых обстоятельствах это невозможно. Сейчас я не уверена, что получится сохранить российское гражданство и получить французское. Она будет все это время в нейтральном статусе? Чем больше мы начнем критиковать и осуждать раньше времени, тем больше у них будет аргументов принять такое решение. Я бы просто подождала, пока все определятся. Франция будет использовать это в своих корыстных целях. Не надо им помогать лить воду на мельницу», — заявила Журова в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 16-летней Мирре Андреевой удалось добраться до четвертого круга Уимблдона-2023.

Также в текущем сезоне она выходила в финал юниорского Australian Open, и добиралась до третьего круга взрослого «Ролан Гаррос».