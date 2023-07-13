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Журова прокомментировала возможную смену гражданства Андреевой

В 2006 году Журова выигрывала Олимпийские игры.
Журова прокомментировала возможную смену гражданства Андреевой
13 июля 2023 16:05
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Getty Images

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, в настоящий момент являющаяся депутатом Госдумы, прокомментировала новость о возможной смене гражданства у российской теннисистки Мирры Андреевой.

Напомним, что сегодня, 13 июля, издание Tennis World опубликовало новость о том, что 16-летняя Андреева может сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Франции.

«Насколько я понимаю, французское гражданство за один месяц и даже за один год не дают. Она все эти пять лет собирается выступать за Россию? В новых обстоятельствах это невозможно. Сейчас я не уверена, что получится сохранить российское гражданство и получить французское. Она будет все это время в нейтральном статусе? Чем больше мы начнем критиковать и осуждать раньше времени, тем больше у них будет аргументов принять такое решение. Я бы просто подождала, пока все определятся. Франция будет использовать это в своих корыстных целях. Не надо им помогать лить воду на мельницу», — заявила Журова в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 16-летней Мирре Андреевой удалось добраться до четвертого круга Уимблдона-2023.

Также в текущем сезоне она выходила в финал юниорского Australian Open, и добиралась до третьего круга взрослого «Ролан Гаррос».

источник: «Спорт-Экспресс»
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