Украинка Свитолина проиграла первый сет Вондроушовой в полуфинале Уимблдона

Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла чешке Маркете Вондоушевой в первом сете полуфинала Уимблдона со счетом 3:6.

Сет длился 30 минут, представительница Украины не совершала двойных ошибок и не делала эйсов. Также Свитолина реализовала один из двух брейк-поинтов.

На счету Вондроушевой две подачи навылет, аналогичное количество двойных и четыре брейка при шести возможностях выиграть гейм на чужой подаче.

После этого полуфинала начнется второй, в котором сыграют представительница Туниса Онс Жабер и белоруска Арина Соболенко.