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Украинка Свитолина проиграла первый сет Вондроушовой в полуфинале Уимблдона

Участники решающего матча определятся в один день.
13 июля 2023 16:17
автор: Максим Скороходов

Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла чешке Маркете Вондоушевой в первом сете полуфинала Уимблдона со счетом 3:6.

Сет длился 30 минут, представительница Украины не совершала двойных ошибок и не делала эйсов. Также Свитолина реализовала один из двух брейк-поинтов.

На счету Вондроушевой две подачи навылет, аналогичное количество двойных и четыре брейка при шести возможностях выиграть гейм на чужой подаче.

После этого полуфинала начнется второй, в котором сыграют представительница Туниса Онс Жабер и белоруска Арина Соболенко.

источник: «Советский спорт»
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