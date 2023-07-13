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Вондроушова одержала победу над Свитолиной и вышла в финал Уимблдона

Матч продолжался 1 час 16 минут.
Вондроушова одержала победу над Свитолиной и вышла в финал Уимблдона
13 июля 2023 16:53
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Getty Images

Подошёл к концу полуфинал Уимблдона-2023, в котором чешская теннисистка Маркета Вондроушова (42-е место в рейтинге WTA) сыграла против украинки Элины Свитолиной (76-я ракетка мира).

Отметим, что игра завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу 42-й ракетки мира. Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут.

В прошедшем матче Вондроушова выполнила три эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов. У её соперницы ни одной подачи навылет, одна двойная и три реализованных брейка.

В финале Уимблдона Маркета Вондроушова сыграет против победительницы матча Онс Жабер (Тунис) — Арина Соболенко (Беларусь).

источник: «Советский спорт»
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