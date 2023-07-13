Арина Соболенко — о полуфинале Уимблдона: Жабер сильна психологически

Вторая ракетка мира Арина Соболенко (Беларусь) поделилась ожиданиями от полуфинального матча Уимблдона-2023, в котором ей предстоит сыграть против представительницы Туниса Онс Жабер.

«Она прекрасно чувствует мяч. И на траве ее подрезки и укороченные работают особенно хорошо. Психологически она очень сильна. Она пишет историю. По-моему, для неё это главная мотивация. Поэтому она так хорошо выступает в этом сезоне — особенно на Уимблдоне. С ней очень сложно бороться», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Ранее 25-летняя теннисистка ни разу в карьере не выходила в финал Уимблдона. В четвертьфинале ей удалось победить американскую теннисистку Мэдисон Кис.