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Арина Соболенко — о полуфинале Уимблдона: Жабер сильна психологически

Вторая ракетка мира желает впервые в карьере выйти в финал Уимблдона.
13 июля 2023 17:02
автор: Виталий Овсянников

Вторая ракетка мира Арина Соболенко (Беларусь) поделилась ожиданиями от полуфинального матча Уимблдона-2023, в котором ей предстоит сыграть против представительницы Туниса Онс Жабер.

«Она прекрасно чувствует мяч. И на траве ее подрезки и укороченные работают особенно хорошо. Психологически она очень сильна. Она пишет историю. По-моему, для неё это главная мотивация. Поэтому она так хорошо выступает в этом сезоне — особенно на Уимблдоне. С ней очень сложно бороться», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Ранее 25-летняя теннисистка ни разу в карьере не выходила в финал Уимблдона. В четвертьфинале ей удалось победить американскую теннисистку Мэдисон Кис.

источник: «Советский спорт»
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