Алина Корнеева пробилась в полуфинал юниорского Уимблдона, одолев японку Коике

Российская теннисистка Алина Корнеева стала полуфиналисткой юниорского Уимблдонского турнира-2023.

Отметим, в матче 1/4 финала соревнований 16-летняя спортсменка одержала победу над представительницей Японии Эной Коике со счетом 7:5, 7:6 (7:4).

Победительница шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 11.

На счету японской оппонентки – три эйса, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из трёх.

Добавим, что в полуфинальном матче британского турнира среди юношей Корнеева встретится с 17-летней чешской теннисисткой Николой Бартунковой.