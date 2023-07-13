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Алина Корнеева пробилась в полуфинал юниорского Уимблдона, одолев японку Коике

Спортсменки провели на корте 1 час и 35 минут. 
Алина Корнеева пробилась в полуфинал юниорского Уимблдона, одолев японку Коике
13 июля 2023 17:16
автор: Глеб Шевяков
автор фото: WTA

Российская теннисистка Алина Корнеева стала полуфиналисткой юниорского Уимблдонского турнира-2023.

Отметим, в матче 1/4 финала соревнований 16-летняя спортсменка одержала победу над представительницей Японии Эной Коике со счетом 7:5, 7:6 (7:4).

Победительница шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 11.

На счету японской оппонентки – три эйса, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из трёх.

Добавим, что в полуфинальном матче британского турнира среди юношей Корнеева встретится с 17-летней чешской теннисисткой Николой Бартунковой.

источник: «Советский спорт»
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