Алина Корнеева пробилась в полуфинал юниорского Уимблдона, одолев японку Коике

Российская теннисистка Алина Корнеева стала полуфиналисткой юниорского Уимблдонского турнира-2023.
Отметим, в матче 1/4 финала соревнований 16-летняя спортсменка одержала победу над представительницей Японии Эной Коике со счетом 7:5, 7:6 (7:4).
Победительница шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 11.
На счету японской оппонентки – три эйса, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из трёх.
Добавим, что в полуфинальном матче британского турнира среди юношей Корнеева встретится с 17-летней чешской теннисисткой Николой Бартунковой.
источник: «Советский спорт»