Маркета Вондроушова высказалась о выходе в финал Уимблдона

24-летняя чешская теннисистка Маркета Вондроушова, занимающая в рейтинге WTA 42-е место, поделилась впечатлениями от выхода в финал Уимблдона-2023.

В матче 1/2 финала ей удалось победить представительницу Украины Элину Свитолину со счетом 6:3, 6:3.

«Я поверить в это не могу. Очень рада, что вытянула матч. Последний гейм был таким сложным. Элина – такой боец, отличный человек. Очень сложный матч. Я просто очень рада. Я безумно нервничала весь матч. Во втором сете вела 4:0, она отыгралась, сделала два брейка. Нужно было оставаться сосредоточенной, бороться за каждый гейм», — сказала Вондроушова после окончания матча.

В финале Уимблдона Маркета Вондроушова сыграет против победительницы матча Онс Жабер (Тунис) — Арина Соболенко (Беларусь).