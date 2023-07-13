Мать Мирры Андреевой прокомментировала слухи о возможной смене гражданства дочери

Раиса Андреева, которая является матерью российской теннисистки Мирры Андреевой выразила мнение на тему того, что ее дочь может получить гражданство Франции.

«Я не знаю откуда появились слухи, наш агент опубликовал опровержение этой информации. В остальном мне нечего даже добавить», — приводит слова Раисы Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что 16-летняя спортсменка может сменить спортивное гражданство и в будущем представлять Францию ну теннисных турнирах.

Напомним, Мирра Андреева пробилась в основную сетку Уимблдона-2023 через квалификацию и дошла до 1/8 финала турнира, где потерпела поражение от американской теннисистки Мэдисон Киз.