Арина Соболенко выиграла первый сет у Жабер в полуфинальном матче Уимблдона

В эти минуты проходит матч 1/2 финала Уимблдонского турнира 2023 года, в котором белорусская теннисистка Арина Соболенка встречается с представительницей Туниса Онсой Жабер.

Отметим, что первый сет встречи остался за второй ракеткой мира. Арина выиграла его на тай-брейке со счетом 7:6 (7:5).

К этому моменту 25-летняя белоруска шесть раз подала навылет и совершила шесть двойных ошибок.

Добавим, что победительница матча сыграет в финале британского травяного турнира с чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой.