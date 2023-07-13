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Арина Соболенко выиграла первый сет у Жабер в полуфинальном матче Уимблдона

Белоруска вырвала первую партию у своей соперницы на тай-брейке.
13 июля 2023 18:26
автор: Глеб Шевяков

В эти минуты проходит матч 1/2 финала Уимблдонского турнира 2023 года, в котором белорусская теннисистка Арина Соболенка встречается с представительницей Туниса Онсой Жабер.

Отметим, что первый сет встречи остался за второй ракеткой мира. Арина выиграла его на тай-брейке со счетом 7:6 (7:5).

К этому моменту 25-летняя белоруска шесть раз подала навылет и совершила шесть двойных ошибок.

Добавим, что победительница матча сыграет в финале британского травяного турнира с чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой.

источник: «Советский спорт»
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