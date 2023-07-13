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Медведев назвал сильные стороны Алькараса перед полуфиналом Уимблдона

Счет в личных встречах теннисистов равный.
13 июля 2023 18:40
автор: Александр Поволоцкий

Третья ракетка Даниил Медведев поделился ожиданием от матча полуфинала Уимблдона против лидера рейтинга ATP Карлоса Алькараса.

Встреча пройдет пятницу, 14 июля. Игра между россиянином и испанцем запланирована на второй запуск на Центральном корте.

«В Алькарасе впечатляет мощь. Когда ему было 17 все видели, что он потрясающий, но всем было интересно, сможет ли он меньше ошибаться, демонстрируя ту же мощь. И он довольно быстро этого добился. Это потрясающе. Если дать ему один мягкий мяч, могут возникнуть проблемы», — заявил Медведев на пресс-конференции.

Добавим, что Медведев один раз обыграл Алькараса, еще один матч завершился победой представителя Испании.

источник: «Советский спорт»
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