Веснина считает Алькараса фаворитом матча с Медведевым

Олимпийская чемпионка и победительница трёх турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина поделилась ожиданиями от матча россиянина Даниила Медведева и испанца Карлоса Алькараса в полуфинале Уимблдона.

«Нас ждёт увлекательный полуфинал Уимблдона! Наверное, Алькарас будет фаворитом в матче против Медведева. Испанец сейчас находится просто в превосходной форме. Тем более, последний их матч закончился победой Карлоса. Но это даже хорошо для Медведева. У Дани будет серьёзный настрой на реванш. На кону стоит финал Уимблдона. Оба игрока ещё не бывали там ни разу. Мотивация будет сумасшедшей. Нас ждёт прекрасный матч, будет настоящая рубка», - приводит слова Весниной «Чемпионат».

Ранее Медведев одержал победу над представителем США Кристофером Юбэнксом (6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1) в четвертьфинале Уимблдона-2023.

Медведев и Алькарас сыграют в пятницу, 14 июля, вторым запуском на Центральном корте. Счет в личных встречах 1-1.