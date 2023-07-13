Онс Жабер выиграла второй сет у Арины Соболенко в полуфинале Уимблдона-2023

В данные минуты продолжается полуфинал Уимблдона-2023, в котором белорусская теннисистка Арина Соболенка (вторая ракетка мира) играет против представительницы Туниса Онс Жабер (шестое место в рейтинге WTA).

Первый сет встречи остался за второй ракеткой мира. Соболенко выиграла его на тай-брейке со счетом 7:6 (7:5).

Только что завершилась вторая партия, в которой сильнее оказалась Онс Жабер со счетом 6:4.

По итогам первых двух сетов Соболенко выполнила восемь эйсов, допустила четыре двойных ошибки и реализовала один брейк-пойнт. У её соперницы две подачи навылет, три двойных и два реализованных брейка.