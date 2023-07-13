ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Онс Жабер победила Арину Соболенко и вышла в финал Уимблдона

Матч продолжался 2 часа 21 минуту.
Онс Жабер победила Арину Соболенко и вышла в финал Уимблдона
13 июля 2023 19:38
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Getty Images

Подошёл к концу полуфинал Уимблдона-2023, в котором белорусская теннисистка Арина Соболенка (вторая ракетка мира) сыграла против представительницы Туниса Онс Жабер (шестое место в рейтинге WTA).

Отметим, что игра завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:3 в пользу шестой ракетки мира. Продолжительность встречи составила 2 часа 21 минуту.

В прошедшем матче Жабер выполнила два эйса, допустила три двойных ошибки и реализовала три брейк-пойнта. У её соперницы десять подач навылет, пять двойных и один реализованный брейк.

В финале Уимблдона Онс Жабер сыграет против чешской теннисистки Маркеты Вондроушовой.

источник: «Советский спорт»
Онс Жабер выиграла второй сет у Арины Соболенко в полуфинале Уимблдона-2023
Исход матча решится в третьем сете.
13.07.2023 19:02
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Медведев назвал сильные стороны Алькараса перед полуфиналом Уимблдона
Счет в личных встречах теннисистов равный.
13.07.2023 18:40
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Веснина считает Алькараса фаворитом матча с Медведевым
Матч состоится в пятницу.
13.07.2023 18:40
Теннис
автор: Александр Кожевников
Арина Соболенко выиграла первый сет у Жабер в полуфинальном матче Уимблдона
Белоруска вырвала первую партию у своей соперницы на тай-брейке.
13.07.2023 18:26
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Мать Мирры Андреевой прокомментировала слухи о возможной смене гражданства дочери
Мать Мирры Андреевой прокомментировала слухи о возможной смене гражданства дочери
Ранее появилась информация, что россиянка может получить в скором времени французский паспорт.
13.07.2023 17:40
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Вондроушова стала первой несеяной теннисисткой, вышедшей в Открытой эре в финал Уимблдона
Представительница Чехии раундом ранее победила украинку Свитолину.
13.07.2023 17:35
Теннис
автор: Максим Скороходов
Маркета Вондроушова высказалась о выходе в финал Уимблдона
В полуфинале она обыграла украинку Элину Свитолину.
13.07.2023 17:33
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Российский теннисист Ярослав Дёмин вышел в полуфинал Уимблдона в турнире среди юношей
Российский теннисист Ярослав Дёмин вышел в полуфинал Уимблдона в турнире среди юношей
Его соперником был поляк Томаш Беркета.
13.07.2023 17:24
Теннис
автор: Максим Скороходов
Алина Корнеева пробилась в полуфинал юниорского Уимблдона, одолев японку Коике
Алина Корнеева пробилась в полуфинал юниорского Уимблдона, одолев японку Коике
Спортсменки провели на корте 1 час и 35 минут. 
13.07.2023 17:16
Теннис
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.