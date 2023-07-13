Онс Жабер победила Арину Соболенко и вышла в финал Уимблдона

Подошёл к концу полуфинал Уимблдона-2023, в котором белорусская теннисистка Арина Соболенка (вторая ракетка мира) сыграла против представительницы Туниса Онс Жабер (шестое место в рейтинге WTA).

Отметим, что игра завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:3 в пользу шестой ракетки мира. Продолжительность встречи составила 2 часа 21 минуту.

В прошедшем матче Жабер выполнила два эйса, допустила три двойных ошибки и реализовала три брейк-пойнта. У её соперницы десять подач навылет, пять двойных и один реализованный брейк.

В финале Уимблдона Онс Жабер сыграет против чешской теннисистки Маркеты Вондроушовой.