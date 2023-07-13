Онс Жабер прокомментировала свой выход в финал Уимблдона-2023

Тунисская теннисистка Онс Жабер подвела итоги полуфинального матча Уимблдонского турнира, в котором она одержала победу над белоруской Ариной Соболенко со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 6:3.

«Спасибо болельщикам, которые удержали меня в матче, потому что было очень, очень тяжело принимать ее подачи и удары. Так что спасибо вам, ребята, за то, что болели за меня до последнего момента и верили в меня. Я очень горжусь собой», — приводит слова 28-летней спортсменки Sky Sports.

Добавим, что в финальной игре британского травяного турнира Жабер встретится с чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой. Победительницей прошлогоднего Уимблдона в женском разряде является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в этом сезоне выбыла на стадии четвертьфинала.