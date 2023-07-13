ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Онс Жабер прокомментировала свой выход в финал Уимблдона-2023

На стадии 1/2 финала турнира представительница Туниса одолела вторую ракетку мира Арину Соболенко. 
13 июля 2023 20:41
автор: Глеб Шевяков

Тунисская теннисистка Онс Жабер подвела итоги полуфинального матча Уимблдонского турнира, в котором она одержала победу над белоруской Ариной Соболенко со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 6:3.

«Спасибо болельщикам, которые удержали меня в матче, потому что было очень, очень тяжело принимать ее подачи и удары. Так что спасибо вам, ребята, за то, что болели за меня до последнего момента и верили в меня. Я очень горжусь собой», — приводит слова 28-летней спортсменки Sky Sports.

Добавим, что в финальной игре британского травяного турнира Жабер встретится с чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой. Победительницей прошлогоднего Уимблдона в женском разряде является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в этом сезоне выбыла на стадии четвертьфинала.

источник: Sky Sports
Онс Жабер победила Арину Соболенко и вышла в финал Уимблдона
Онс Жабер победила Арину Соболенко и вышла в финал Уимблдона
Матч продолжался 2 часа 21 минуту.
13.07.2023 19:38
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Онс Жабер выиграла второй сет у Арины Соболенко в полуфинале Уимблдона-2023
Исход матча решится в третьем сете.
13.07.2023 19:02
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Медведев назвал сильные стороны Алькараса перед полуфиналом Уимблдона
Счет в личных встречах теннисистов равный.
13.07.2023 18:40
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Веснина считает Алькараса фаворитом матча с Медведевым
Матч состоится в пятницу.
13.07.2023 18:40
Теннис
автор: Александр Кожевников
Арина Соболенко выиграла первый сет у Жабер в полуфинальном матче Уимблдона
Белоруска вырвала первую партию у своей соперницы на тай-брейке.
13.07.2023 18:26
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Мать Мирры Андреевой прокомментировала слухи о возможной смене гражданства дочери
Мать Мирры Андреевой прокомментировала слухи о возможной смене гражданства дочери
Ранее появилась информация, что россиянка может получить в скором времени французский паспорт.
13.07.2023 17:40
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Вондроушова стала первой несеяной теннисисткой, вышедшей в Открытой эре в финал Уимблдона
Представительница Чехии раундом ранее победила украинку Свитолину.
13.07.2023 17:35
Теннис
автор: Максим Скороходов
Маркета Вондроушова высказалась о выходе в финал Уимблдона
В полуфинале она обыграла украинку Элину Свитолину.
13.07.2023 17:33
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Российский теннисист Ярослав Дёмин вышел в полуфинал Уимблдона в турнире среди юношей
Российский теннисист Ярослав Дёмин вышел в полуфинал Уимблдона в турнире среди юношей
Его соперником был поляк Томаш Беркета.
13.07.2023 17:24
Теннис
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.