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Пивоварова оценила шансы Даниила Медведева стать победителем Уимблдона 

В полуфинале турнира россиянин встретится с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом. 
13 июля 2023 21:08
автор: Глеб Шевяков

17-кратная победительница турниров ITF Анастасия Пивоварова высказалась о возможностях российского теннисиста Даниила Медведева выиграть Уимблдон 2023 года.

«От матча Медведева и Алькараса я ожидаю очень красивой игры и ярких моментов. Думаю, это будет очень непростой матч. Будем болеть за Даню и надеяться на его победу. Я считаю, что у него есть все, чтобы победить и в этом матче, и в финале. Он может взять трофей Уимблдона», — приводит слова 33-летней российской спортсменки «Газета.Ru».

Добавим, что на стадии 1/2 финала британского травяного турнира серии «Большого шлема» Медведев сыграет против испанского теннисиста Карлоса Алькараса. Матч состоится в пятницу, 14 июля. В параллельном полуфинале Уимблдона встретятся серб Новак Джокович и представитель Италии Янник Синнер.

источник: «Газета.Ru»
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