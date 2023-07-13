ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Арина Соболенко заявила, что хочет стать первой ракеткой мира до конца года

Соболенко проиграла в полуфинале Уимблдона.
13 июля 2023 22:58
автор: Александр Кожевников

Белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила, что хочет стать первой ракеткой мира.

«Я бы не сказала, что я думала об этом сегодня. Для меня важнее то, как ты заканчиваешь год, а не то, что в течение года ты первый или второй, ты просто ходишь туда-сюда. Для меня важнее хорошо закончить год. Я буду продолжать работать над собой и делать все возможное, чтобы закончить этот год в ранге первой ракетки мира», - приводит слова Соболенко «Спорт-Экспресс».

Ранее Соболенко уступила в полуфинале Уимблдона тунисской теннисистке Онс Жабер. Игра завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:3 в пользу шестой ракетки мира. Продолжительность встречи составила 2 часа 21 минуту.

В финале Уимблдона Онс Жабер сыграет против чешской теннисистки Маркеты Вондроушовой.

источник: «Спорт-Экспресс»
Украинская теннисистка Свитолина со слезами на глазах покинула Уимблдон (фото)
Украинская теннисистка Свитолина со слезами на глазах покинула Уимблдон (фото)
Спортсменка была в шаге от финала турнира «Большого шлема».
13.07.2023 22:38
Теннис
автор: Максим Скороходов
Пивоварова оценила шансы Даниила Медведева стать победителем Уимблдона 
В полуфинале турнира россиянин встретится с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом. 
13.07.2023 21:08
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Онс Жабер прокомментировала свой выход в финал Уимблдона-2023
На стадии 1/2 финала турнира представительница Туниса одолела вторую ракетку мира Арину Соболенко. 
13.07.2023 20:41
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Онс Жабер победила Арину Соболенко и вышла в финал Уимблдона
Онс Жабер победила Арину Соболенко и вышла в финал Уимблдона
Матч продолжался 2 часа 21 минуту.
13.07.2023 19:38
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Онс Жабер выиграла второй сет у Арины Соболенко в полуфинале Уимблдона-2023
Исход матча решится в третьем сете.
13.07.2023 19:02
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Медведев назвал сильные стороны Алькараса перед полуфиналом Уимблдона
Счет в личных встречах теннисистов равный.
13.07.2023 18:40
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Веснина считает Алькараса фаворитом матча с Медведевым
Матч состоится в пятницу.
13.07.2023 18:40
Теннис
автор: Александр Кожевников
Арина Соболенко выиграла первый сет у Жабер в полуфинальном матче Уимблдона
Белоруска вырвала первую партию у своей соперницы на тай-брейке.
13.07.2023 18:26
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Мать Мирры Андреевой прокомментировала слухи о возможной смене гражданства дочери
Мать Мирры Андреевой прокомментировала слухи о возможной смене гражданства дочери
Ранее появилась информация, что россиянка может получить в скором времени французский паспорт.
13.07.2023 17:40
Теннис
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.