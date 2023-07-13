Арина Соболенко заявила, что хочет стать первой ракеткой мира до конца года

Белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила, что хочет стать первой ракеткой мира.

«Я бы не сказала, что я думала об этом сегодня. Для меня важнее то, как ты заканчиваешь год, а не то, что в течение года ты первый или второй, ты просто ходишь туда-сюда. Для меня важнее хорошо закончить год. Я буду продолжать работать над собой и делать все возможное, чтобы закончить этот год в ранге первой ракетки мира», - приводит слова Соболенко «Спорт-Экспресс».

Ранее Соболенко уступила в полуфинале Уимблдона тунисской теннисистке Онс Жабер. Игра завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:3 в пользу шестой ракетки мира. Продолжительность встречи составила 2 часа 21 минуту.

В финале Уимблдона Онс Жабер сыграет против чешской теннисистки Маркеты Вондроушовой.