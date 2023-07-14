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Свитолина отказалась отвечать на вопрос о Соболенко после поражения на Уимблдоне

Украинская теннисистка в расстроенных чувствах улетает из Великобритании.
14 июля 2023 08:22
автор: Виталий Овсянников

Бывшая третья ракетка мира Элина Свитолина не ответила на вопрос о белорусской теннисистке Арине Соболенко после поражения в полуфинале Уимблдона.

«Насколько плохо это выглядело бы символически, если бы принцесса Уэльская в итоге отдала трофей белоруске? Честно говоря, я вообще об этом не думала. Сейчас я не в том состоянии, чтобы отвечать на эти вопросы. Меня здесь не будет. Да, я просто расстроена, что не играю и не смогу взять у неё этот трофей», — заявила Свитолина на пресс-конференции.

Напомним, что в матче 1/2 финала Уимблдона украинская теннисистка потерпела поражение от Маркеты Вондроушовой из Чехии. Представительница Беларуси Арина Соболенко также проиграла в своем полуфинальном матче. Она уступила Онс Жабер из Туниса.

Финал Уимблдона-2023 между Жабер и Вондроушовой состоится 15 июля.

источник: «Советский спорт»
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