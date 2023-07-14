Бывший тренер Агасси считает, что Медведев и Джокович выйдут в финал Уимблдона

61-летний экс-теннисист и тренер Брэд Гилберт, работавший с одним из лучших игроков в истории Андре Агасси, поделился мнением о полуфинальных матчах Уимблдона-2023 в мужском одиночном разряде.

По мнению американского специалиста из-за непредсказуемой погоды в Лондоне, полуфинальные матчи, скорее всего, пройдут под крышей. Брэд Гилберт указал, что такое развитие событий пойдёт на пользу более опытным теннисистам, а именно Даниилу Медведеву и Новаку Джоковичу.

«Сегодня в игре на закрытом корте Уимблдона предпочтение следует отдать Медведеву и Джоковичу. Надеюсь, мы увидим два отличных матча. Хотелось бы, чтобы был сыгран хотя бы один матч в пять сетов», — написал Гилберт в своих социальных сетях.

Напомним, что Даниилу Медведеву предстоит сыграть против испанского теннисиста Карлоса Алькараса, а семикратному чемпиону Уимблдона Новаку Джоковича будет противостоять итальянец Янник Синнер.