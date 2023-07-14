Даниил Медведев - Карлос Алькарас: во сколько начало полуфинала Уимблдона?

В пятницу, 14 июля, состоятся встречи 1/2 финала Уимблдона в мужском одиночном разряде.

В одном из матчей сразятся российский теннисист Даниил Медведев и первая ракетка мира Карлос Алькарас из Испании.

Начало встречи на Центральном корте запланировано на 17:30 по московскому времени.

Отметим, что счет личных встреч между Медведевым и Алькарасом равный 1-1. В 2021 году россиянин был сильнее в первом раунде Уимблдона, а в 2023-м испанец взял реванш в финале турнира в Индиан-Уэлссе.

Добавим, что в другом полуфинале сыграют серб Новак Джокович и итальянец Янник Синнер. Их встреча начнется в 15:30 (мск).