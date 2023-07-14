Кудерметова опубликовала фотографию в купальнике в честь 100 тысяч подписчиков в соцсети

Российская теннисистка Вероника Кудерметова опубликовала на своей странице в социальной сети фотографию в купальнике.

Таким образом спортсменка в честь юбилейного числа подписчиков.

Фото: соцсети Вероники Кудерметовой

«100 000 подписчиков — это большое число!!! Я безумно счастлива и благодарна ежедневно ощущать вашу поддержку и любовь, вместе мы будем расти еще больше и становиться сильнее», — написала теннисистка под постом.

Отметим, что Кудерметова является победительницей семи турниров WTA.

Вероника завершила выступление на Уимблдоне-2023 на стадии второго круга. Россиянка проиграла Маркете Вондроушовой из Чехии со счетом 3:6, 3:6.