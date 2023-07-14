Джокович выиграл первый сет полуфинала Уимблдона с Синнером

В Лондоне (Великобритания) в эти минуты проходит полуфинальный матч Уимблдона в мужском разряде, в котором встречаются итальянский теннисист Янник Синнер и серб Новак Джокович.

По итогам первого сета победу одержал Джокович - 6:3.

Джокович совершил пять эйсов, ни разу не допустил двойной ошибки и реализовал единственный брейк-пойнт.

Синнер дважды подал навылет, также не ошибался на подаче и заработал два брейк-пойнта, однако не смог реализовать ни одного из них.

Напомним, игры на Уимблдоне в мужском разряде идет до трех выигранных сетов.