Новак Джокович в одном сете от выхода в финал Уимблдона

В Лондоне (Великобритания) в эти минуты проходит полуфинальный матч Уимблдона в мужском разряде, в котором встречаются итальянский теннисист Янник Синнер и серб Новак Джокович.

По итогам второго сета победу одержал Джокович - 6:4.

Джокович совершил два эйса, ни разу не допустил двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти.

Синнер дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух заработанных.

Напомним, игры на Уимблдоне в мужском разряде идет до трех выигранных сетов.