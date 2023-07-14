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Новак Джокович в одном сете от выхода в финал Уимблдона

Серб ведет в полуфинале турнира со счетом 2-0 по сетам.
14 июля 2023 17:25
автор: Александр Кожевников

В Лондоне (Великобритания) в эти минуты проходит полуфинальный матч Уимблдона в мужском разряде, в котором встречаются итальянский теннисист Янник Синнер и серб Новак Джокович.

По итогам второго сета победу одержал Джокович - 6:4.

Джокович совершил два эйса, ни разу не допустил двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти.

Синнер дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух заработанных.

Напомним, игры на Уимблдоне в мужском разряде идет до трех выигранных сетов.

источник: «Советский спорт»
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