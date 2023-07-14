Новак Джокович вышел в финал Уимблдона, обыграв Янника Синнера

В Лондоне (Великобритания) завершился полуфинальный матч Уимблдона в мужском разряде, в котором сыграли между собой Янник Синнер из Италии и серб Новак Джокович.

Победу по итогам матча одержал Джокович - 6:3, 6:4, 7:6 (7:4). Матч длился 2 часа 49 минут.

Джокович совершил 11 эйсов, ни разу не допустил двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти.

Синнер восемь раз подал навылет, допустил три двойных ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из шести заработанных.

В финале турнира Джокович сыграет с победителем пары Даниил Медведев (Россия) – Карлос Алькарас (Испания).