ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Полуфинальные матчи юниорского Уимблдона перенесены из-за дождя

Погодные условия не первый раз вмешиваются в расписание турнира.
14 июля 2023 18:30
автор: Александр Евграфов

Полуфинальные матчи юниорского Уимблдонского турнира состоятся в субботу из-за дождя, который разразился над Лондоном.

В полуфиналах как мужского, так и женского юниорского турнира сыграют российские спортсмены. За выход в финал Уимблдона 17-летний Ярослав Демин поборется с американцем Дарвином Блашем. В июне Демин выиграл юниорский «Ролан Гаррос» в парном разряде и занимает 1278-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

В женском юниорском первенстве Корнеева в полуфинале сыграет с чешкой Николой Бартунковой. 16-летняя Корнеева в этом сезона выиграла два юниорских турнира Большого шлема подряд – Открытые чемпионаты Австралии и Франции. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Корнеева занимает 324-е место.

источник: Wimbledon
Новак Джокович вышел в финал Уимблдона, обыграв Янника Синнера
Новак Джокович вышел в финал Уимблдона, обыграв Янника Синнера
Матч завершился менее чем за три часа.
14.07.2023 18:30
Теннис
автор: Александр Кожевников
Новак Джокович в одном сете от выхода в финал Уимблдона
Серб ведет в полуфинале турнира со счетом 2-0 по сетам.
14.07.2023 17:25
Теннис
автор: Александр Кожевников
Джокович выиграл первый сет полуфинала Уимблдона с Синнером
Новак движется к очередному финалу.
14.07.2023 16:21
Теннис
автор: Александр Кожевников
Кудерметова опубликовала фотографию в купальнике в честь 100 тысяч подписчиков в соцсети
Спортсменка занимает 11-е место в мировом рейтинге WTA.
14.07.2023 12:00
Теннис
Даниил Медведев — Карлос Алькарас: во сколько начало полуфинала Уимблдона?
Матч пройдёт на Центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.
14.07.2023 11:20
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Бывший тренер Агасси считает, что Медведев и Джокович выйдут в финал Уимблдона
Бывший тренер Агасси считает, что Медведев и Джокович выйдут в финал Уимблдона
Брэд Гилберт дал прогноз на концовку турнира.
14.07.2023 10:35
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Свитолина отказалась отвечать на вопрос о Соболенко после поражения на Уимблдоне
Свитолина отказалась отвечать на вопрос о Соболенко после поражения на Уимблдоне
Украинская теннисистка в расстроенных чувствах улетает из Великобритании.
14.07.2023 08:22
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Арина Соболенко заявила, что хочет стать первой ракеткой мира до конца года
Белоруска проиграла в полуфинале Уимблдона.
13.07.2023 22:58
Теннис
автор: Александр Кожевников
Украинская теннисистка Свитолина со слезами на глазах покинула Уимблдон (фото)
Украинская теннисистка Свитолина со слезами на глазах покинула Уимблдон (фото)
Спортсменка была в шаге от финала турнира «Большого шлема».
13.07.2023 22:38
Теннис
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.