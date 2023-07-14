Полуфинальные матчи юниорского Уимблдона перенесены из-за дождя

Полуфинальные матчи юниорского Уимблдонского турнира состоятся в субботу из-за дождя, который разразился над Лондоном.

В полуфиналах как мужского, так и женского юниорского турнира сыграют российские спортсмены. За выход в финал Уимблдона 17-летний Ярослав Демин поборется с американцем Дарвином Блашем. В июне Демин выиграл юниорский «Ролан Гаррос» в парном разряде и занимает 1278-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

В женском юниорском первенстве Корнеева в полуфинале сыграет с чешкой Николой Бартунковой. 16-летняя Корнеева в этом сезона выиграла два юниорских турнира Большого шлема подряд – Открытые чемпионаты Австралии и Франции. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Корнеева занимает 324-е место.