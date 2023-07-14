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Финалист Уимблдона Новак Джокович установил рекорд турниров Большого шлема

Сербский теннисист в пятницу победил Янника Синнера в полуфинале Уимблдона
Финалист Уимблдона Новак Джокович установил рекорд турниров Большого шлема
14 июля 2023 19:09
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty Images

Сербский теннисист Новак Джокович в 35-й раз стал финалистом турнира Большого шлема, что является абсолютным рекордом как среди мужчин, так и женщин.

Ранее Джокович делил это достижение с американкой Крис Эверт, которая выходила в финалы турниров Большого шлема 34 раза. Далее в списке финалистов значились американка Серена Уильямс – 33, швейцарка Мартина Навратилова – 32, немка Штеффи Граф и швейцарец Роджер Федерер – по 31. У испанца Рафаэля Надаля - 30 финалов.

Джокович является семикратным победителем Уимблдона. Предстоящий финал для него 9-й на турнире в Лондоне. Из восьми ранее проведенных серб проиграл лишь в 2013 году британцу Энди Маррею.

В финале этого года Джокович, являющийся второй ракеткой мира, сыграет с победителем матча между первой и третьей ракетками мира испанцем Карлосом Алькарасом и россиянином Даниилом Медведевым.

источник: «Советский спорт»
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