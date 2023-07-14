Медведев проиграл второй сет, Алькарас в шаге от финала Уимблдона

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл второй сет испанцу Карлосу Алькарасу в полуфинале Уимблдона.

Сет продолжался 35 минут и завершился со счетом 6:3 в пользу испанца. Алькарас трижды подал навылет, Медведев сделал это дважды за сет, первая ракетка мира допустил одну двойную ошибку. Медведев не смог реализовать свой единственный брейк-пойнт, а Алькарас реализовал два из шести брейк-пойнтов.

Победитель этого матча в финале Уимблдона встретится с сербским теннисистом Новаком Джоковичем, который ранее обыграл Янника Синнера.