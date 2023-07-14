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Даниил Медведев не смог пробиться в финал Уимблдона, проиграв Карлосу Алькарасу

Матч завершился в трех сетах с одинаковым счетом.
Даниил Медведев не смог пробиться в финал Уимблдона, проиграв Карлосу Алькарасу
14 июля 2023 20:45
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty Images

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в полуфинале Уимблдона. Матч, который продолжался 1 час 48 минут завершился со счетом 6:3, 6:3, 6:3 в пользу первой ракетки мира.

Медведев за матч сделал пять эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два из четыре брейк-пойнтов.У Алькараса за матч четыре эйса, три двойные ошибки, и он реализовал 6 из 14 брейк-пойнтов.

В финале третьего турнира Большого шлема в сезоне Алькарас сыграет со второй ракеткой мира Новаком Джоковичем. Победитель этого матча возглавит рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов со следующей недели.

источник: «Советский спорт»
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