Чесноков прокомментировал поражение Медведева в полуфинале Уимблдона

Советский и российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал поражение Даниила Медведева в матче полуфинала Уимблдона с Карлосом Алькарасом.

«Первый сет, до счета 4:3, был просто потрясающим — такие скорости, такой уровень тенниса. Потом какие-то маленькие ошибки и брейк — это дало уверенность Алькарасу. И все. Алькарас играет нереально. Психологически он чистый.

Я ждал, что будет какая-то интрига. Хотя понимал, что Алькарас фаворит.

В третьем сете Алькарас дал возможность Даниилу реанимироваться, но он это не использовал. Вот это очень жалко», - приводит слова Чеснокова «Чемпионат».

Медведев за матч сделал пять эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два из четыре брейк-пойнтов. У Алькараса за матч четыре эйса, три двойные ошибки, и он реализовал 6 из 14 брейк-пойнтов.

В финале третьего турнира Большого шлема в сезоне Алькарас сыграет со второй ракеткой мира Новаком Джоковичем. Победитель этого матча возглавит рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов со следующей недели.